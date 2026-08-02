Le président américain Donald Trump a ajouté deux nouveaux trophées à sa collection après avoir remporté les tournois du club et des seniors sur son propre parcours de golf du New Jersey.

Selon le journal « The Sun », Trump, âgé de 80 ans, a réalisé un score étonnamment bas de 70 coups sous le par au Trump National Golf Club de Bedminster durant le week-end, portant son total revendiqué à plus de 40 victoires au total.

Des images issues des réseaux sociaux ont montré le président américain recevant de chaleureux applaudissements devant le tableau des scores du club à l'issue de la partie, accompagnées d'un commentaire confirmant qu'il avait obtenu deux prix pour sa performance.









Le par de référence à Bedminster est fixé à 72, ce qui signifie que Trump affirme avoir terminé la partie avec deux coups sous le par de référence pour signer un doublé.

Ce score de 70 intervient un an après que la Maison-Blanche a publié une carte de scores affirmant que Trump avait réalisé 69 coups sous le par lors du même tournoi annuel en 2025, pour l'emporter avec 10 coups d'avance au total.

Trump a été aperçu en train de rendre visite aux troupes lors de son déplacement dans le New Jersey, même si des observateurs ont remarqué qu'il portait encore son gant de golf en saluant les militaires.

Un utilisateur du site « X » a écrit, en réponse à une vidéo : « Il porte le gant de golf. Quel manque de respect ! ».

Un autre a ajouté : « Je crois qu'il porte ses chaussures de golf et son gant de conduite où qu'il aille... ??? »









Golfeur passionné, Trump s'est toujours vanté de son talent sur le parcours, déclarant : « J'ai beaucoup joué, et j'ai bien joué. Très peu de gens peuvent me battre au golf ».

Néanmoins, son palmarès riche en exploits et en résultats revendiqués a suscité les doutes des critiques et des journalistes sportifs au fil des années.

Le journaliste sportif Rick Reilly, auteur d'un livre sur les habitudes de Trump au golf, a mis en doute la légitimité de ses victoires dans les tournois de club, déclarant un jour : « Quand il s'agit de tricher, il est à 11 sur une échelle de 1 à 10 ».