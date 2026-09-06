Vidéo : « Mercenaires, vous ne partirez pas ! » : la colère explose à Mestalla après le cinglant 5-0 du Barça

Les supporters de Valence ont laissé libre cours à une immense vague de colère contre tout ce qui se trouvait à leur portée : l'entraîneur, les joueurs et la tribune des personnalités.

L'humiliante défaite 5-0 contre le Barça a poussé près de deux mille supporters à se rassembler devant l'entrée principale du stade de Mestalla, scandant des propos injurieux et adressant des insultes au conseil d'administration, aux joueurs et à l'entraîneur.

Selon le journal « Marca », les fans en colère ont scandé « Vous ne sortirez pas ! » et ont fait face à l'entrée de la tribune des personnalités, ce qui a nécessité le déploiement d'un important dispositif de policiers nationaux, à pied et à cheval, pour instaurer un cordon de sécurité.

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Les chants de « Peter, va-t'en maintenant ! » se sont poursuivis, visant l'actionnaire majoritaire, ainsi que l'entraîneur Carlos Corberán et les joueurs, avec la fameuse formule « Mercenaires ! ».

La présence de la police, la chaleur et, sans aucun doute, la lassitude engendrée par la situation elle-même ont fait diminuer le rassemblement au fil des minutes, sans qu'aucun incident ne se produise.

Kiat Lim a choisi le match contre le Barça comme occasion idéale pour sa première apparition dans la tribune des personnalités du stade de Mestalla lors d'un match de Liga, un an et demi après avoir pris la présidence du club.

Les supporters avaient commencé à s'enthousiasmer avant de savoir que le fils de l'actionnaire majoritaire, Peter Lim, ferait une apparition surprise. Mais dès que la nouvelle s'est répandue dimanche matin, la formule « aujourd'hui, c'est le jour » s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.









Les supporters de Valence ne se sont pas contentés d'éprouver du malaise face à une équipe qui a de nouveau montré des signes qu'elle ne pourrait lutter que pour le maintien (un point en quatre matchs), ils en ont aussi assez d'une clôture ratée du mercato, ayant tenté en vain de recruter un défenseur et un attaquant lors du dernier jour, et ils estiment que l'entraîneur Carlos Corberán est complice d'une gestion sportive désastreuse.

Kiat Lim est apparu, de manière inhabituelle, au stade de Mestalla, dissimulé dans le bus des joueurs de Valence, accompagné du directeur exécutif du football Ron Gourlay et du directeur général Javier Solís. Mais il ne s'est pas caché dans la tribune des personnalités, où on l'a vu plaisanter avec Joan Laporta, le président du Barça, avant le match.

À la sixième minute, avec le but de Lamine Yamal, les sifflets ont commencé, et à la dix-neuvième minute, lorsque un millier de supporters issus des tribunes de fans ayant décidé de protester à l'extérieur du stade sont entrés, le public de Mestalla a explosé contre tout le monde : « Carlos, va-t'en maintenant », « Corberán, démissionne », « Conseil d'administration, démissionnez », « Lim, espèce de vaurien, sors de Mestalla » ; « Peter, va-t'en maintenant », « Où sont les recrues ? », « Demain, jour de congé » ; « Il ne reste plus de club, seulement le maillot, les mercenaires doivent s'arrêter ».

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Les pauses de rafraîchissement ont été mises à profit pour s'en prendre à Carlos Corberán, qui était sifflé chaque fois qu'il quittait sa zone technique.

Ils sont même allés jusqu'à se moquer des erreurs de leurs propres joueurs et à les applaudir ; au coup de sifflet final, une grande vague de colère a débuté, avec des messages de menace adressés à la tribune des dirigeants et aux joueurs, tels que « Vous ne sortirez pas ! ».

Certains supporters avaient déjà quitté leurs sièges à ce moment-là, mais d'autres ont attendu pour poursuivre les protestations dans la rue.







