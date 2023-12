VIDEO : les supporters de Santos mettent la ville à feu et à sang

Les supporters de Santos ont mis le feu aux voitures des joueurs après la relégation du club.

Les supporters de Santos ont mis le feu aux voitures des joueurs et ont rempli les rues d'explosions en réponse à la première relégation de l'histoire du club en première division brésilienne.

Le club qui a acquis une renommée mondiale grâce au passage de Pelé de 1956 à 1974 a sombré dans le désespoir et l'obscurité après s'être incliné 2-1 face à Fortaleza lors de la dernière journée de la Serie A brésilienne. Mais un but de Juan Martin Lucero à la 96e minute a anéanti les espoirs de Santos, après avoir lobé Joao Paulo, le gardien, qui s'était interposé sur un corner dans l'espoir de trouver la faille.

Les supporters ont eu recours à l'émeute dans la ville portuaire, sous le coup de l'émotion. Des fans furieux ont mis le feu à plusieurs voitures, dont l'une appartenait à l'attaquant de Santos Stiven Mendoza. Par ailleurs, de la fumée noire a été aperçue à plusieurs endroits de la ville au lendemain de la défaite.

Les supporters de Santos ont été d'autant plus déçus que leur rival Palmeiras a été sacré champion de Serie A pour la deuxième fois consécutive. Le club ne participera pas non plus aux coupes la saison prochaine, car il n'a pas réussi à se maintenir en Serie A et a été déçu par le championnat de l'État de Sao Paulo.