Vidéo : les clubs saoudiens ne lâchent rien dans le dossier Bruno

Le recrutement du Portugais Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, figure parmi les principales cibles des clubs de la Ligue Roshen lors du prochain mercato estival.

Fabrizio Romano a commenté sur sa chaîne YouTube : « Je pense que le message envoyé par Bruno lors de sa dernière interview était très positif, puisqu’il a déclaré : “Je me sens chez moi à Manchester United, j’ai l’impression d’être un vrai supporter de Manchester United”. Il aime donc le club et s’y sent très à l’aise. »

Il a ajouté : « Ce que je peux vous dire, c’est qu’au cours des dernières semaines, la perspective de disputer à nouveau la Ligue des champions avec Manchester United a vraiment eu un impact considérable sur Bruno Fernandes. »





Il a ajouté : « Les clubs saoudiens veulent toujours recruter Bruno... La situation n’a pas changé depuis la première tentative de transfert il y a trois ans, puis une nouvelle approche il y a deux ans, sans oublier l’intérêt d’Al-Hilal l’an dernier : ils restent séduits par la star portugaise. Néanmoins, le joueur est fortement attiré par l’idée de disputer la Ligue des champions avec Manchester United.

Sur cette base, United se montre confiant quant à la possibilité de le conserver la saison prochaine.

Il conclut : « Un entretien est prévu entre Bruno et Manchester United à l’issue de la saison, et nous resterons attentifs à l’évolution de la situation. Il est clair que United veut conserver Bruno et fera tout pour qu’il poursuive son aventure au sein du club. »



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