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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Vidéo : Le Mexique signe un sans-faute et élimine la République tchèque de la Coupe du monde

Tchéquie vs Mexico
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Avec neuf points au compteur, cette équipe est pour l’instant la seule à avoir réalisé un sans-faute.

L'équipe du Mexique a réalisé un sans-faute lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, après s'être imposée 3-0 face à la République tchèque ce jeudi matin, dans le cadre du groupe 1.

Avec 9 points, le Mexique occupe la première place du groupe 1, tandis que la République tchèque quitte prématurément la compétition avec un seul point.

Les trois buts mexicains ont été inscrits par Mateo Chávez (55^e), Julián Quiñones (61^e) et Álvaro Vidalgo Fernández (90^e+4).

Qualifiée dès la journée précédente, la Tri a néanmoins poursuivi son sans-faute pour prendre seule la tête du groupe A, une performance unique à ce stade de la compétition.


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