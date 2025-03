VIDÉO - Le magnifique but de Kylian Mbappé face au Rayo Vallecano

Kylian Mbappé a retrouvé le chemin du but face au Rayo Vallecano avec une réalisation splendide à revoir absolument en vidéo !

Après trois matchs sans marquer et des critiques grandissantes, Kylian Mbappé a remis les pendules à l’heure ce dimanche face au Rayo Vallecano (27e journée de la Liga). Dans cette rencontre où le Real Madrid avait besoin d’un réveil offensif, l’attaquant français a rappelé à tous qu’il reste une arme redoutable capable de débloquer n'importe quelle situation.

Mbappé met fin à sa disette en beauté

À la 30e minute, servi parfaitement par Vinicius Junior sur le côté gauche, Mbappé s’est offert un bijou technique. Accélération foudroyante, crochet dévastateur du gauche sur un défenseur, suivi d'une frappe croisée imparable terminant sa course dans le petit filet opposé. Un geste d’une grande précision technique et une réalisation spectaculaire qui va assurément faire le tour de la toile.

Ce but intervient à un moment crucial pour le Bondynois, dont la forme récente laissait à désirer. Récemment perturbé par des soucis dentaires (extraction de dents de sagesse), l’international français avait enchaîné des performances très moyennes, notamment contre Girona, le Betis Séville et surtout lors du derby madrilène face à l’Atlético, match dans lequel il était apparu totalement transparent.

Une réponse claire aux critiques

Avec ce 29ème but en 42 matchs toutes compétitions confondues cette saison (dont 18 en championnat), Mbappé envoie un message fort à ses détracteurs. Pointé du doigt pour son manque de régularité et une supposée incompatibilité avec Vinicius, ce but, sur un service du Brésilien, apparaît comme une réponse directe et puissante.

Vinicius, justement, a ensuite inscrit le second but madrilène à la 35e minute, confirmant une complicité efficace entre les deux attaquants. Un timing parfait pour rassurer Carlo Ancelotti, récemment monté au créneau pour défendre Mbappé face aux critiques.

Ce retour en forme est une excellente nouvelle pour le Real Madrid, à quelques jours d’un match crucial en Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid, où Mbappé sera très attendu.