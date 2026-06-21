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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Vidéo : Le Cap-Vert arrache le match nul face à l'Uruguay grâce à une erreur insolite

Uruguay vs Cap-Vert
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É.-U.

Un match passionnant de la Coupe du monde

L'équipe nationale du Cap-Vert a obtenu le match nul 2-2 face à l'Uruguay lors de la deuxième journée du groupe H de la Coupe du monde, grâce à un but opportuniste.

L’action a été conclue à la 61^e minute par Hélio Varela, auteur du deuxième but cap-verdien dans cette Coupe du monde.

Tout a commencé par une mauvaise passe de Matias Oliveira, dont Helio Varela a su tirer le meilleur parti, profitant de la sortie du gardien Muslera pour envoyer le ballon au fond des filets avec brio.

Les « Requins bleus » confirment ainsi leur statut de révélation du tournoi après leur match nul 0-0 inaugural face à l’Espagne.


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