L'équipe nationale du Cap-Vert a obtenu le match nul 2-2 face à l'Uruguay lors de la deuxième journée du groupe H de la Coupe du monde, grâce à un but opportuniste.

L’action a été conclue à la 61^e minute par Hélio Varela, auteur du deuxième but cap-verdien dans cette Coupe du monde.

Tout a commencé par une mauvaise passe de Matias Oliveira, dont Helio Varela a su tirer le meilleur parti, profitant de la sortie du gardien Muslera pour envoyer le ballon au fond des filets avec brio.

Les « Requins bleus » confirment ainsi leur statut de révélation du tournoi après leur match nul 0-0 inaugural face à l’Espagne.







