VIDÉO - Le but spectaculaire de Mbappé face au Celta Vigo

Real Madrid vs Celta Vigo

Mbappé a frappé fort face au Celta Vigo en Coupe du Roi. Découvrez son magnifique but, marqué après une chevauchée impressionnante.

Face au Celta Vigo ce jeudi, le Real Madrid a trouvé son sauveur en la personne de Kylian Mbappé. Lors de la 38e minute, l’international français a ouvert le score d’un but exceptionnel. Parti de sa moitié de terrain, le Bondynois a traversé le flanc gauche à une vitesse fulgurante, laissant ses adversaires dans son sillage. Arrivé face au dernier défenseur, il a réalisé un superbe passement de jambe avant de décocher une frappe puissante du pied gauche. Résultat : le ballon a terminé sa course au fond des filets, provoquant l’explosion de joie du public madrilène.

Mbappé lance le Real

Pourtant, ce moment d’euphorie ne s’est pas fait sans polémique. Quelques instants avant l’exploit individuel de Mbappé, une action litigieuse aurait pu offrir un penalty au Celta Vigo. L’arbitre, qui n’a pas bronché, risque de relancer les débats sur un éventuel favoritisme envers le Real Madrid.

Getty Images Sport

Peu importe les controverses, Mbappé a prouvé une fois encore qu’il est en pleine forme. Ce but, son 17e de la saison, illustre son retour au plus haut niveau après un début d’exercice en demi-teinte. Avec 4 passes décisives aussi à son actif et une influence grandissante dans le jeu madrilène, l’attaquant français est devenu incontournable.

Il confirme sa renaissance

Sur ses 9 dernières apparitions, Mbappé a marqué lors de 6 rencontres, confirmant son rôle de leader offensif. Déjà salué par Carlo Ancelotti malgré la récente défaite en Supercoupe d’Espagne, le numéro 9 du Real Madrid prouve qu’il est capable de porter l’équipe sur ses épaules.

Pour revivre ce but magistral, découvrez la vidéo ci-dessus et savourez la magie de Kylian Mbappé.