Real Madrid : Tout est remis en question... sauf Mbappé

Kylian Mbappé, l’unique éclaircie dans la tempête madrilène en Supercoupe. La presse espagnole souligne son importance pour redresser le Real Madrid.

Au lendemain de la lourde défaite 5-2 face à Barcelone en Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid est plongé dans une profonde remise en question. L’entraîneur Carlo Ancelotti, les choix tactiques et même les performances de plusieurs cadres de l’équipe sont vivement critiqués. Mais dans ce marasme, un homme semble intouchable : Kylian Mbappé.

La presse espagnole, et notamment le quotidien AS, consacre sa une à l’attaquant français avec un titre évocateur : “Todo está en cuestión… salvo Mbappé” (“Tout est remis en question… sauf Mbappé”). Malgré l’échec collectif, l'international tricolore continue de prouver qu’il est une valeur sûre et un leader capable de porter le Real Madrid sur ses épaules.