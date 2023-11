VIDEO : Le but incroyable de Garnacho contre Everton

Alejandro Garnacho vient de marquer un but extraordinaire contre Everton ce dimanche.

Manchester United affronte Everton ce dimanche pour le compte de la 13e journée de Premier League. Distancé en haut de tableau et en quête de victoire, les Red Devils n’ont pas tardé à lancer les hostilités. Cela, grâce à Alejandro Garnacho. Le jeune argentin de 19 ans a ouvert le score les Mancuniens juste quelques minutes après le coup d’envoi. Et de quelle manière ! Sur un centre de Diogo Dalot venu de la droite, Garnacho va s’élever haut pour envoyer le ballon dans les filets d’un incroyable ciseau (1-0, 3e). Un but qui rappelle celui de son idole, Cristiano Ronaldo contre la Juventus en 2018 sous les couleurs du Real Madrid. Alejandro Garnacho va d’ailleurs célébrer son but avec le ‘’Siuu’’, la célébration légendaire du quintuple Ballon d’Or.

Le but stratosphérique d’Alejandro Garnacho

Garnacho redonne confiance à Manchester United

Le but d’Alejandro Garnacho a donné l’avantage à Manchester United face aux Toffees. Lancé, le jeune argentin a peut-être montré la voie à ses coéquipiers pour une victoire en fin de matchs. Même s’ils sont actuellement à la huitième place au classement de la Premier League, les Red Devils sont à la traîne cette saison. 7 victoires, 5 défaites, c’est le bilan peu flatteur des Mancuniens sur la scène domestique cette saison avant le choc contre Everton ce dimanche. En plus de cela, Manchester United en est déjà à 16 buts encaissés en Premier League en 2023-2024. La faute à une défense en manque de certitudes depuis le début de la saison.

La fin du calvaire de Ten Hag

Les résultats mitigés de Manchester United ont mis l’entraineur, Erik Ten Hag sur la sellette. Le technicien néerlandais, qui a le mérite d’avoir donné un second souffle aux Red Devils la saison dernière est en manque de réussite et surtout en manque d’idées. Agacé par les prestations décevantes de sa défense, Ten Hag a dû opérer des ajustements tactiques plusieurs fois cette saison. Après avoir aligné Luke Shaw, arrière gauche, dans l’axe de la défense, l’ancien coach de l’Ajax a redonné confiance à Harry Maguire en le réintégrant dans le onze titulaire suite à la blessure de Shaw. Ensuite, c’est Jonny Evans qui a pris la place de Raphael Varane, cantonné au banc depuis quelques journées. Des choix qui n’ont jusque-là pas porté leurs fruits au point d’amener Ten Hag à accuser ses joueurs d’être les responsables de la situation du club. Le but de Garnacho, inscrit avec la manière, est peut-être un signe du réveil définitif de Manchester United.