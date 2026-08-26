Vidéo : le Bernabéu tremble en hommage à Cucurella, avec un geste remarquable envers Oyarzabal

Marc Cucurella ne figurait pas dans le onze de départ choisi par José Mourinho pour le match du Real Madrid face à la Real Sociedad, en Liga espagnole, au stade Santiago Bernabéu. Mais sa première apparition au Bernabéu en tant que joueur du Real Madrid restera gravée dans les mémoires pour une raison bien particulière : l'hommage que lui ont rendu les spectateurs présents dans l'enceinte à l'occasion de son sacre de champion du monde, le 19 juillet dernier dans le New Jersey.

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Selon le journal « Marca », le latéral du Real Madrid a bénéficié d'un accueil chaleureux de la part des supporters du club madrilène, alors que la Coupe du monde s'invitait au stade Santiago Bernabéu.

Cucurella a officiellement rejoint le Real Madrid quelques heures avant le match d'ouverture de l'Espagne en Coupe du monde. Bien qu'il fût encore joueur de Chelsea au moment de son intégration à la liste ayant disputé le tournoi, le club madrilène n'a pas hésité à rendre hommage à l'un des champions de la sélection espagnole.

Après avoir posé la Coupe du monde sur une estrade surélevée sur la pelouse du stade, le nom de Cucurella a été annoncé à l'issue du tirage au sort du coup d'envoi. « Ce soir, le stade Santiago Bernabéu et l'ensemble des supporters du Real Madrid saluent le joueur du Real Madrid vainqueur de la Coupe du monde, Marc Cucurella. » Les supporters ont scandé avec une ferveur retentissante à travers tout le stade, qui a repris pour la première fois le nom de « Cucurella, Cucurella ».

Dans ce contexte, le Real Madrid a rendu hommage au joueur de la Real Sociedad qui faisait partie de l'effectif de Luis de la Fuente. Mikel Oyarzabal, tout aussi important que Cucurella aux yeux du sélectionneur, a bénéficié de la chaleur des supporters du Bernabéu en guise de remerciement pour la deuxième étoile sur le maillot de la sélection espagnole.

Les chants ont gagné en intensité lorsque les deux champions du monde se sont réunis pour prendre une photo souvenir avec ce joyau qui représente le symbole de leur histoire commune.

Le parcours de Cucurella au stade Santiago Bernabéu est entré dans une nouvelle phase. Auparavant, il n'avait joué devant le public qu'une seule fois, en mars 2024, lors du match amical entre l'Espagne et le Brésil.

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Ce jour-là, face à Vinicius, Cucurella s'est adjugé sa place au poste de latéral gauche de la sélection espagnole, avec laquelle il a été sacré champion du monde et champion d'Europe.







