VIDEO : L'incroyable raté de Griezmann

Antoine Griezmann, en grande forme avec l'Atletico Madrid, a raté son penalty en quart de finale de la Coupe du Roi contre le FC Séville.

Les Rojiblancos n'ont pas réussi à marquer lors de la première mi-temps de leur match contre Séville, en partie à cause du penalty manqué par Griezmann à la 26e minute du match. Le Français s'est avancé pour tirer le penalty, mais il a perdu pied et son tir est passé au-dessus du but d'Orjan Nyland. Le match reste vierge après la première heure de jeu.

L'article continue ci-dessous

Le vainqueur de ce choc rejoindra les trois équipes déjà qualifiées de Majorque, de l'Athletic Club et de la Real Sociedad. Les Rojiblancos auront à cœur de passer ce tour, car ils pourraient voir leur chemin vers le trophée facilité par l'élimination du Real Madrid et du FC Barcelone.

Le match étant parfaitement préparé pour une fin en apothéose, Griezmann espère ne pas avoir à rougir et aider son équipe à se qualifier pour les demi-finales de la compétition.