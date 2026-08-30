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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : l'avis d'un expert arbitral tranche la polémique autour du but de Bellingham face à Malaga

Real Madrid vs Malaga
Real Madrid
Malaga
LaLiga
J. Bellingham
Espagne
Angleterre

Les joueurs de Malaga ont réclamé l'annulation du but

Jude Bellingham a inscrit le premier but du Real Madrid lors de son match d'aujourd'hui face à Malaga, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre du championnat d'Espagne.

Le but est survenu à la 19e minute, après une percée remarquable de Bellingham, qui a transpercé la défense de Malaga avant d'expédier une frappe puissante au fond des filets.

Les joueurs de Malaga ont protesté, réclamant une faute de Bellingham en début d'action, mais l'arbitre a confirmé la validité du but.

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Et selon le compte du réseau « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales, la décision de l'arbitre était correcte.

Le réseau a écrit : « Y a-t-il une faute préalable de Bellingham sur le premier but du Real Madrid ? Non. »

Il a poursuivi : « Le joueur anglais pose sa main sur la poitrine d'Ángel Recio qui, lorsqu'il a perdu le duel pour le ballon, s'est laissé tomber au sol. »

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Il a conclu : « L'arbitre Martínez Munuera, très proche de l'action, n'a rien vu qui mérite une sanction. »




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