Kylian Mbappé a eu l'air totalement impassible en parlant sur son téléphone après avoir été sorti à la mi-temps du match entre le PSG et Monaco.

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a décidé de sortir l'attaquant après 45 minutes décevantes lors du match nul contre Monaco, vendredi soir.

On craignait que le crack de Bondy ne se soit blessé, mais sa promenade décontractée dans le tunnel et le long du terrain a laissé penser qu'il avait été remplacé pour une autre raison.

Mbappé a choisi de ne pas rejoindre ses collègues du PSG sur le banc de touche. Il a salué les supporters et pris une photo avec eux avant de monter les escaliers et de rejoindre sa mère dans la tribune, où il s'est assis en souriant et en parlant.

Après avoir été remplacé pour la deuxième fois consécutive, la tension monte entre Mbappé, ses coéquipiers et l'entraîneur Luis Enrique. La star française a déjà informé le club qu'elle le quitterait à la fin de la saison dans le cadre d'un transfert libre et semble prête à rejoindre le Real Madrid à l'été. Mais avant cela, le joueur de 25 ans espère être de retour dans l'équipe lors du match de Ligue des champions contre la Real Sociedad, mardi.