Lionel Messi a de nouveau fait trembler les filets, mais cette fois, le but revêtait un caractère particulier, puisque la star argentine a inscrit son premier but depuis le décès de son père Jorge Messi, lors du match nul entre l'Inter Miami et le Philadelphia Union sur le score de 2-2 en MLS, dans la nuit de ce jeudi.

Jorge Messi, le père de l'ancien capitaine de la sélection argentine et son agent pendant de longues années, était décédé le 8 août dernier, à l'âge de 68 ans, dans la ville argentine de Rosario.

Messi a rapidement laissé son empreinte sur la rencontre disputée au Subaru Park, en inscrivant à la 26e minute le deuxième but de l'Inter Miami, à l'issue d'une percée dans la surface de réparation qu'il a conclue par une frappe puissante du pied gauche logée au fond des filets. Mais dans le même temps, il n'est pas parvenu à conduire son équipe vers le chemin de la victoire, la rencontre s'étant achevée sur un match nul.



Le but de Messi n'a pas été sa seule contribution dans la rencontre, puisqu'il a également joué un rôle déterminant dans le premier but de son équipe, après une passe remarquable adressée à Luis Suárez, lequel a envoyé un centre repris de la tête par son coéquipier Bnter, qui a marqué.

Ce match nul est venu mettre fin à une série de 3 défaites consécutives pour l'Inter Miami, tenant du titre de la Leagues Cup, alors que l'équipe cherchait à retrouver son équilibre dans la compétition.



Messi, âgé de 39 ans, a porté son total à 13 buts au cours de la saison en cours, se rapprochant d'un nouveau pas de la tête de la course au Soulier d'or de la MLS, puisqu'il ne se trouve plus qu'à un seul but de Petar Musa, l'attaquant de Dallas, actuellement en tête.

Cela survient après que Messi a été sacré meilleur buteur de la MLS la saison dernière, poursuivant sa lutte pour le titre cette année malgré son âge avancé et les circonstances personnelles difficiles qui ont entouré son retour sur les terrains.

Messi avait adressé un message émouvant à son père après son décès, soulignant l'ampleur de son influence sur sa carrière et sa vie, avant de revenir sur le rectangle vert et de retrouver le chemin des filets.



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