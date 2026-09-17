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Vidéo : en présence de Figo et Mascherano, Marcelo attaque le Barça avec l'arme de l'histoire

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La star du Real s'est moquée du Barça

Le Brésilien Marcelo, ancienne star du Real Madrid, s'est servi de l'histoire pour se moquer indirectement du Barça.

Marcelo est apparu lors de la cérémonie de lancement d'un jeu à New York, aux côtés d'anciens joueurs comme Luís Figo et Javier Mascherano.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué qu'alors que tout le monde riait et plaisantait au cours des différentes activités, comme à l'accoutumée, le joueur brésilien a fait un commentaire qui a peu de chances de plaire aux supporters du Barça.

On a demandé à Marcelo : « Sais-tu combien de titres de Ligue des champions tu as remportés ? » L'ancienne star du Real Madrid a répondu en riant : « Le même nombre que les titres du Barça. »

Marcelo a répondu avec son sens de l'humour habituel, en présence de Figo, qui portait le maillot du Barça avant son transfert au Real Madrid.

La vidéo a largement circulé sur le site « X », au milieu d'une forte réaction à la déclaration, entre la colère des fans du Barça et un grand soutien à l'ancien joueur de la part de certains supporters du Real Madrid, qui ont vu dans ses propos un message de moquerie clair à l'égard du Barça, qui n'a plus remporté la Ligue des champions depuis 11 ans.

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