Le défenseur marocain Issa Diop a évité l'élimination prématurée de son équipe en égalisant (1-1) face aux Pays-Bas dans le temps additionnel, ce mardi au stade de Monterrey (Mexique), lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

La réalisation est intervenue à la 90e+1 minute : Diop, profitant de ses qualités aériennes, a devancé le capitaine néerlandais Virgil van Dijk pour reprendre de la tête un centre du remplaçant Chamseddine Talbi et loger le ballon au fond des filets.

Ce but a déclenché la liesse des supporters marocains, d’autant plus qu’il est survenu à un moment crucial, alors que les Néerlandais s’apprêtaient à célébrer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Les Pays-Bas avaient ouvert le score à la 72^e minute par l’intermédiaire de Cody Gakpo, qui avait fondu en larmes après avoir perdu l’enfant qu’il attendait avec sa compagne, Nowa van der Beek, alors enceinte de cinq mois, deux jours avant la rencontre face au Maroc.

Ce but égalisateur a redonné espoir aux Lions de l’Atlas, et la rencontre s’est prolongée par deux périodes de prolongation, puis par une séance de tirs au but remportée par le Maroc (3-2).

Prochaine étape : un huitième de finale face au Canada, programmé samedi soir.







