Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, profite de ses vacances d'été en Jamaïque après avoir participé à la Coupe du monde avec la sélection brésilienne, mais il devra bientôt rejoindre ses coéquipiers pour s'entraîner à Valdebebas.

L'attaquant est accompagné d'un groupe d'amis et de sa compagne, Virginia Fonseca, à qui il offre une nouvelle chance après l'annonce, il y a quelques semaines, de leur séparation.

C'est justement elle qui a partagé l'un des moments les plus drôles du joueur durant ces vacances sur les réseaux sociaux.

Au volant, Vinicius conduisait son groupe dans l'une de ces voiturettes de golf typiques des hôtels de luxe, faisant étalage de ses talents de conducteur : « Il dit qu'il est très courageux », pouvait-on lire en commentaire de la vidéo.

Sur le plan suivant, on peut voir la voiturette dévier de l'étroit chemin sur lequel elle roulait.

Heureusement, il ne s'est agi que d'une anecdote amusante, et le joueur ainsi que le reste de ses coéquipiers sont en parfaite santé.



