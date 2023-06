VIDEO - Cristiano Ronaldo cache ses rides à la caméra

Cristiano Ronaldo peut sembler capable de jouer à l'infini, le temps semblant se plier à sa volonté, mais l'homme de 38 ans se sent vieillir.

L'attaquant portugais ne montre aucun signe de ralentissement après avoir inscrit 14 buts en 19 matches avec Al-Nassr et être devenu le premier homme à atteindre les 200 sélections en équipe nationale. La retraite semble encore loin pour l'ancienne icône de Manchester United et du Real Madrid, mais le quintuple Ballon d'Or a reconnu que même lui ne pouvait pas rester jeune éternellement lors d'un échange léger avec un caméraman alors qu'il était en mission de qualification pour l'Euro 2024.

Après avoir contribué à la victoire du Portugal sur l'Islande (1-0) - un match au cours duquel il a inscrit un but spectaculaire à la 89e minute - Ronaldo s'est retrouvé en service de presse après le match. Alors qu'il se préparait aux questions qui allaient suivre, le grand joueur de tous les temps a plaisanté avec ceux qui se trouvaient derrière la caméra alors qu'ils zoomaient sur son visage : "Pas trop près ! Trop de rides !"

Ronaldo est arrivé au terme d'une campagne 2022-23 riche en événements - qui a commencé à Manchester, s'est poursuivie par une Coupe du monde au Qatar et un transfert en Arabie saoudite, avant de s'achever à Reykjavik - mais il sera de retour la saison prochaine pour tenter de remporter d'autres trophées et d'autres records en club et en sélection.