Video : Cristiano Ronaldo apprécie l'humiliation de Messi

Cristiano Ronaldo était tout sourire, même s'il a manqué le match d'Al-Nassr contre l'Inter Miami pour cause de blessure

L'attaquant portugais a manqué le match de la Coupe de la saison de Riyad sur blessure. Il a d'abord été rejoint par son éternel rival Messi sur le banc de touche avant d'entrer en jeu en deuxième mi-temps. Ronaldo a suivi l'action depuis les tribunes, et non depuis le banc des remplaçants, et on l'a vu rire et plaisanter pendant que son équipe écrasait ses adversaires de la MLS.

Les supporters du monde entier ont eu le cœur brisé lorsqu'ils ont appris que l'international portugais ne pourrait pas jouer, et ils auraient été tout aussi déçus lorsque Messi n'a pas débuté le match. Cependant, cette déception ne sera probablement pas comparable à celle ressentie par les supporters de Miami, qui ont vu leur équipe se faire écraser à Riyad. Un triplé d'Anderson Talisca, des buts d'Otavio, de Mohammed Maran et une réalisation d'Aymeric Laporte ont permis aux Saoudiens de s'imposer 6-0.