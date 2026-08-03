Vidéo : arrivé à Madrid aujourd'hui, Bernardo Silva commente son transfert au Real en trois mots

Il y a quelques semaines, le Real Madrid annonçait l'arrivée de Bernardo Silva, et le milieu de terrain portugais de 31 ans a rejoint Madrid ce lundi.

Après avoir été convaincu par le projet du Real Madrid, où il évoluera sous la houlette du Portugais José Mourinho, le milieu offensif s'apprête à vivre une nouvelle expérience dans le monde du football.

Dès son arrivée, Bernardo Silva a été accueilli chaleureusement par les supporters, prenant le temps de signer de nombreux souvenirs. Interrogé sur ses premières impressions, le joueur portugais n'a pas caché son enthousiasme : « Ce que je ressens ? Je suis extrêmement heureux ! »

Ce fut une première rencontre réussie avec les supporters du Real Madrid, qui attendent avec impatience de le voir briller sous les couleurs de son nouveau club.







