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Vidéo : arrivé à Madrid aujourd'hui, Bernardo Silva commente son transfert au Real en trois mots

LaLiga
Real Madrid
B. Silva
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Portugal

Il a rejoint le Real Madrid dans le cadre d'un transfert libre

Il y a quelques semaines, le Real Madrid annonçait l'arrivée de Bernardo Silva, et le milieu de terrain portugais de 31 ans a rejoint Madrid ce lundi.

Après avoir été convaincu par le projet du Real Madrid, où il évoluera sous la houlette du Portugais José Mourinho, le milieu offensif s'apprête à vivre une nouvelle expérience dans le monde du football.

Dès son arrivée, Bernardo Silva a été accueilli chaleureusement par les supporters, prenant le temps de signer de nombreux souvenirs. Interrogé sur ses premières impressions, le joueur portugais n'a pas caché son enthousiasme : « Ce que je ressens ? Je suis extrêmement heureux ! »

 Ce fut une première rencontre réussie avec les supporters du Real Madrid, qui attendent avec impatience de le voir briller sous les couleurs de son nouveau club.


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