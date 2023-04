VIDEO : Agacé par Messi, Ronaldo fait un geste SCANDALEUX

Si Cristiano Ronaldo pensait qu'il allait dominer le championnat d'Arabie Saoudite, il apprend que ce ne sera pas le cas.

Cr7 n'échappera pas non plus à l'acharnement dont il fait l'objet en Europe.

Ronaldo se gratte l'entrejambe

L'équipe de Ronaldo, Al-Nassr, s'est inclinée 2-0 face à Al-Hilal cette semaine dans un derby qui a mis à mal les espoirs de titre de l'équipe. Ils comptent désormais trois points de retard sur leurs rivaux, qui ont également un match en retard.

Le Portugais a été acclamé par des chants de "Messi" pendant le match et lorsqu'il a quitté le terrain à la fin de la rencontre. En guise de réponse, Ronaldo s'est attrapé l'entrejambe, à la manière de Diego Simeone.

Si beaucoup de ceux qui citent Ronaldo en exemple n'ont pas apprécié cette attitude, on ne peut pas reprocher aux footballeurs et aux dirigeants de réagir aux insultes qu'ils reçoivent, en particulier dans des cas comme celui-ci ou celui de Simeone, où le dommage le plus important est généralement celui de l'indignation morale.