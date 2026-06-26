Verweij ne mâche pas ses mots : « Peut-être devraient-ils le licencier de l'équipe nationale néerlandaise. »

L'équipe des Pays-Bas vient de concéder un nouveau but sur coup de pied arrêté, ce qui alerte Mike Verweij. Dans le podcast Kick-Off, ce spécialiste des Oranje pour le journal De Telegraaf réclame une réaction ferme de la part du sélectionneur Ronald Koeman.

Les Oranje ont déjà laissé filer deux points face au Japon (2-2) à la suite d’un coup de tête sur corner en fin de match. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Tunisie est revenue au score grâce à une tête précise sur corner signée Hazem Mastouri, même si les Pays-Bas ont finalement remporté la rencontre 3-1.

« Avant le tournoi, Koeman avait évoqué la présence d’un conseiller spécialisé dans les coups de pied arrêtés. Je ne sais pas de qui il s’agit, car ils gardent cela jalousement secret. Mais ils devraient peut-être tout de même le licencier », propose Verweij dans son analyse du dernier match de poule des Oranje.

Verweij pointe un problème récurrent pour les Pays-Bas dans cette Coupe du monde. « Si, dans un tel Mondial, on encaisse déjà des buts sur corner face à des adversaires qui ne sont pas les plus redoutables, comme le Japon et la Tunisie, c’est très inquiétant. Chaque but encaissé sur coup franc peut, au bout du compte, signifier l’élimination du tournoi. Peut-être Koeman devrait-il dévoiler l’identité de ce spécialiste. »

Son collègue Valentijn Driessen, lui, met en cause les joueurs. « Le problème ne vient pas de l’entraîneur spécialisé dans les coups de pied arrêtés, mais des joueurs eux-mêmes. On peut aussi souligner que les Oranje marquent plus que jamais sur ces phases. C’est donc justement ce qu’ils font bien. »

« Les joueurs doivent accomplir leurs tâches. C’est une question de précision et de concentration », conclut Driessen après avoir assisté au dernier match du groupe F à Kansas City.

Avec sept points au compteur, les Pays-Bas aborderont les huitièmes de finale face au Maroc. La rencontre, programmée à Monterrey (Mexique), débutera dans la nuit de lundi à mardi à 3 h.