Verweij a une opinion très tranchée sur Ryan Gravenberch

Mike Verweij critique Donyell Malen mais se montre très élogieux envers un autre international néerlandais. L’observateur des Oranje pour le journal De Telegraaf a vu Ryan Gravenberch briller au milieu de terrain lors de la large victoire des Pays-Bas face à la Suède (5-1).

« L’équipe nationale néerlandaise a vraiment très bien joué avec le ballon », analyse Valentijn Driessen dimanche dans Kick-Off, à propos de cette large victoire lors du deuxième match de groupe. « Mais sans le ballon, ce n’était pas aussi bon, y compris au milieu de terrain. »

« Les milieux et les défenseurs ont peiné à contenir les joueurs suédois, ce qui a créé de nombreux espaces. La Suède s’y est engouffrée trop facilement », analyse le responsable de la rubrique football du quotidien, évoquant la période juste avant la mi-temps.

« Cela tient aussi en partie à la composition du milieu de terrain, dont Gravenberch fait partie. Ce qui n’empêche pas que je le trouve excellent. Et il n’y a aucune raison de douter de lui », estime Driessen, pour qui le joueur de Liverpool est aujourd’hui un titulaire incontournable des Oranje.

Verweij souligne le contraste avec l’EURO 2024, où le milieu de terrain n’avait été qu’un second rôle : « Il s’était éteint en Allemagne et avait trouvé ce tournoi épouvantable. Koeman ne le voyait absolument pas. Mais on voit bien qu’il est devenu un joueur de premier plan à Liverpool. À tel point qu’il est désormais un maillon indispensable de l’équipe nationale néerlandaise. »

« Brobbey et Gakpo attirent l’attention en marquant des buts, mais Gravenberch a lui aussi livré une performance vraiment fantastique », conclut le milieu de terrain, salué pour sa contribution décisive à la large victoire contre la Suède.

Gravenberch était titulaire tant face au Japon que contre la Suède, formant un trio axial avec Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders.