Verratti et Cavani dans la même équipe ? Les incroyables retrouvailles

Alors que le joueur de 33 ans souhaite quitter Al Duhail et que Boca prépare un retour très attendu en Copa Libertadores en 2026, le président Juan Roman Riquelme a discrètement ouvert la porte à un transfert sensationnel.

Boca Juniors a commencé à planifier son retour en Copa Libertadores en 2026, et son président, Riquelme, cible déjà des renforts de premier plan. Selon Doble Amarilla, Verratti figure en tête de liste. Il a quitté le PSG en 2023 pour un nouveau chapitre au Qatar, mais est désormais en quête d'un nouveau défi après une saison difficile, marquée par les blessures et un temps de jeu limité.

Le milieu de terrain italien a rejoint Al Duhail cet été après deux saisons à Al Arabi, mais a passé une grande partie du mois de novembre à se remettre d'une blessure musculaire. Malgré la signature d'un contrat jusqu'en juin 2026, l'Italien a exploré en privé la possibilité d'un départ anticipé, discutant avec des clubs italiens comme l'Inter, l'AC Milan et la Juventus, afin de réfléchir à la suite de sa carrière.

Ces conversations ont fait émerger une nouvelle idée, suite à des discussions avec ses anciens coéquipiers du PSG, Cavani, Herrera et Paredes. Le trio l'a encouragé à envisager l'Argentine et la possibilité de rejoindre Boca Juniors, ce qui a incité Riquelme à intervenir. Le dirigeant du club a déjà pris contact directement avec Verratti et a même commencé à courtiser sa femme, Jessica Aidi, en lui présentant des opportunités à Buenos Aires – un signe clair des intentions de Boca.

Des retrouvailles attendues depuis des années et une vision pour la Libertadores

Ce transfert potentiel reflète la stratégie globale de Boca Juniors en vue de la campagne de Libertadores 2026. Riquelme est déterminé à constituer un noyau dur de joueurs expérimentés au palmarès international, et Verratti correspond parfaitement à ce profil : un milieu de terrain confirmé en Ligue des Champions, ancien international italien et joueur ayant évolué pendant une décennie au plus haut niveau du football européen. Cela souligne également la volonté de Boca de bâtir une équipe capable de dominer l'Amérique du Sud, à l'image de leur période « Euro Boca » des années précédentes.

Cavani, recruté en 2023, a été la première pièce maîtresse, suivi par Herrera et Paredes, qui ont plaidé en faveur de Verratti. La possibilité de retrouver un milieu de terrain à la PSG à Buenos Aires témoigne de l'ambition de Boca de reconquérir sa suprématie continentale. Par ailleurs, le désir de Verratti de retrouver la compétition de haut niveau joue en faveur de Boca. Après avoir exploré l'intérêt de clubs de Serie A et envisagé un retour en Italie, la Copa Libertadores lui offre prestige et une nouvelle source de motivation sportive, à laquelle il semble de plus en plus réceptif.