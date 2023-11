Vente OM : Matthias Manteghetti croit aux propos de David Berger

Ces dernières semaines, Canal+ a lancé la bombe concernant la vente de l’Olympique de Marseille.

Club appartenant à Frank McCourt, l’Olympique de Marseille est très associé à une vente aux Saoudiens ces dernières semaines. Ancien journaliste du groupe Canal+, Matthias Manteghetti croit aux nouvelles dévoilées par son ancien collègue, David Berger, sur la probable vente de l’OM aux Saoudiens.

David Berger lance la bombe

Début du mois de novembre, David Berger, journaliste du groupe Canal+, a lancé une nouvelle bombe à propos de la vente de l’Olympique de Marseille. En crise en championnat de France, le club phocéen est approché par les Saoudiens pour un probable rachat. Pour le journaliste, tout serait bouclé pour une vente prochaine.

« Un petit mot sur Marseille, on en parle peu mais en coulisse ça s’active pour la vente du club. On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter. Et ce serait peut-être pour janvier. Ça se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose. McCourt a peut-être envie de vendre et s’il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ! », avait déclaré David Berger, journaliste pour Canal + sur le plateau de la chaîne cryptée.

Matthias Manteghetti fait confiance à Berger

Si d’aucuns émettent du doute sur les propos de David Berger sur la vente de l’Olympique de Marseille aux Saoudiens, ce n’est pas le cas chez Matthias Manteghetti. A en croire ce dernier, son ancien collègue à Canal + n’aurait aucun intérêt à mentir et à donner ce genre d’informations sans en avoir une certitude.

« Concernant les propos de David Berger, c’est quelqu’un qui n’a pas à demander l’autorisation puisque c’est un journaliste très, très respecté dans le milieu du football et à Canal+ en particulier. Cela fait 30 ans qu’il est commentateur sur Canal+, donc il fait partie des tops commentateurs. Il a tenu ces propos lors d’une émission qui ne parlaient pas que de foot, mais il a eu cette information sur la vente de l’OM lors des jours précédents, donc il a décidé de la donner et il n’a pas besoin de demander à qui que ce soit pour le faire. Cela m’a étonné que ce soit lui, car à la base ce n’est pas quelqu’un qui est autour des clubs pour des infos du genre mercato », a commencé à expliquer Matthias Manteghetti à SportMed.

« Je le connais très bien, et s’il s’est permis de dire cela sachant ce qu’il se disait autour de la vente, c’est qu’il est sûr de lui. Si cela ne se confirme pas, il ne faut surtout pas croire qu’il a fait cela pour le buzz, car il est bien au chaud à son poste et il n’a pas besoin de faire parler de lui. Il n’a pas besoin de se mettre en danger, il a juste partagé ses infos, et il a peut-être sous-estimé les effets auprès des supporters de l’OM. Il m’en a parlé », a-t-il ajouté.

Mais selon le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt, le club phocéen n'est pas à vendre.