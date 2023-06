Varane ne craint pas Haaland avant la finale de FA Cup

Le défenseur central tricolore, qui s'apprête à défier Erling Haaland et Manchester City en finale de la FA Cup, assure ne pas craindre le Norvégien.

Les deux mastodontes de Manchester seront face à face ce samedi après-midi en finale de la FA Cup, dernier match de la saison du football anglais. Un choc au sommet, un vrai.

Les Red Devils devront notamment trouver les solutions pour faire face à la force de frappe offensive des Skyblues, incarnée notamment par Erling Haaland.

"Peur de Haaland ? Pourquoi ?"

Interrogé sur le sujet, Raphaël Varane s'est montré plutôt serein, affirmant ne pas craindre son adversaire norvégien malgré une saison époustouflante. "Est-ce que j’ai peur ? Non, pas du tout… Pourquoi ? J’aime relever de grands défis. Quand le défi est grand, je me sens encore plus motivé", a assuré le défenseur champion du monde 2018.

Auteur d'un triplé lors de la démonstration de son équipe à l'automne, Haaland avait été muselé lors de la manche retour du derby mancunien. "Nous avions très bien défendu en tant qu’équipe. Nous devons à nouveau réaliser cette performance pour remporter la Cup. Il faudra être efficaces", se souvient Varane.

L'ancien madrilène est d'ailleurs bien conscient qu'il ne faudra pas se concentrer exclusivement sur Haaland, au vu de l'effectif impressionnant des Citizens. "Oui, c'est un très bon joueur, nous le savons tous, mais le danger de City est partout", insiste-t-il.

"Ils sont très complets. Ils peuvent marquer sur des coups de pied arrêtés, via un jeu de possession et dans un jeu de transition. En tant que défenseur, il faut surveiller la connexion entre Haaland et Kevin De Bruyne. Ce genre de passe est compliqué à défendre, donc on devra essayer de couper cette connexion.

"Nous savons que nous pouvons les battre. Nous devons être constants pendant 90 minutes, car nous savons que tout peut changer en quelques secondes."

Manchester United a l'occasion de faire main basse sur les deux coupes nationales après avoir remporté la League Cup, tandis que City vise toujours un triplé championnat-coupe-Ligue des champions réalisé une seule fois dans l'histoire : en 1999 par leur adversaire du jour.