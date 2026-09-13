Van Dijk tient une réunion avec Xavi : une raison surprenante !

Virgil van Dijk, le capitaine néerlandais de Liverpool, a tenu une réunion directe avec le nouveau sélectionneur de son pays, Xavi Hernández, afin de prendre une décision concernant son avenir international.

Van Dijk, âgé de 35 ans, a disputé 96 matchs internationaux avec la sélection de son pays tout au long de sa carrière.

Mais la Fédération néerlandaise de football connaît un changement à sa tête, après que la sélection s'est contentée d'atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ronald Koeman est parti à l'issue du tournoi, et Xavi Hernández, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, a été nommé pour lui succéder.

Il semble régner une certaine incertitude quant à savoir si Van Dijk jouera un rôle avec la sélection néerlandaise à l'avenir. Afin de parvenir à une décision, le défenseur a cherché à s'entretenir avec le nouvel entraîneur Xavi, selon le journal britannique « Mirror ».

Les médias néerlandais ont indiqué qu'une nouvelle réunion se tiendra entre les deux parties dans les prochaines semaines. Ils avaient également eu des discussions en milieu de semaine, lorsque Liverpool a affronté le géant espagnol de l'Atlético de Madrid en Ligue des champions.

Van Dijk a récemment déclaré à propos de son avenir : « J'ai le sentiment d'être encore capable d'apporter de la valeur et de l'importance à l'équipe. Si nous tombons d'accord là-dessus, nous avons deux bonnes années devant nous avant l'Euro 2028. Et si nous ne sommes pas d'accord, nous verrons ce qui se passera. »

La sélection néerlandaise disputera quatre matchs durant la trêve internationale : elle affrontera l'Allemagne lors de son match d'ouverture en Ligue des nations, avant deux matchs contre la Serbie et un autre contre la Grèce.

Alors que Van Dijk aspire à régler prochainement son avenir international, il en va de même pour son avenir avec Liverpool, le Néerlandais n'ayant plus qu'une seule année de contrat avec les Reds, sachant que certaines spéculations indiquent que la direction du club reportera toute négociation concernant la prolongation du contrat jusqu'à l'année prochaine.

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