Virgil van Dijk, la star de l’équipe nationale néerlandaise, a exprimé sa satisfaction après la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, que les Pays-Bas ont terminée en tête du groupe F.

Les « Oranje » ont terminé en tête grâce à leur victoire 3-1 sur la Tunisie, portant leur total à 7 points, et affronteront le Maroc en seizièmes de finale.

«Je suis globalement satisfait du résultat, nous avons fait ce que nous devions faire», a déclaré Van Dijk dans des propos relayés par ESPN NL sur sa chaîne YouTube.

Il a ajouté : « Nous avons très bien commencé, mais au fil de la première mi-temps, notre jeu est devenu un peu aléatoire et désorganisé. Ce n’était pas nécessaire, mais cela n’a pas représenté de réel danger. »

« Encaisser un but sur coup franc est agaçant ; c’est un point que nous devons absolument analyser et corriger », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi : « Le Maroc était-il notre choix préféré ? Mon choix préféré était de terminer premiers du groupe et de nous qualifier pour les 16es de finale, et c’est ce qui s’est passé. »

Van Dijk a conclu : « Nous savons qu’un adversaire coriace et puissant nous attend à Monterrey. Je n’y ai jamais joué et je n’ai jamais mis les pieds au Mexique, alors j’espère que beaucoup de supporters néerlandais seront présents. »