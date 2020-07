Van Dijk : "Liverpool entend défendre son titre"

Le défenseur néerlandais a joué un rôle clé dans le retour des Reds au sommet du football anglais, mais il faut désormais perdurer dans le temps.

Virgil van Dijk dit que est déterminé à défendre son titre de en 2020-21, les Reds ayant attendu 30 ans pour reprendre la main sur la couronne tant convoitée de champion d' . Jürgen Klopp a mis un terme à trois décennies de disette dans la Mersey. Un triomphe tant attendu a cependant été obtenu pendant les périodes les plus éprouvantes pour la population mondiale car, au milieu de la pandémie de coronavirus, aucun fan n'est en mesure d'assister à des événements sportifs à travers le monde.

Liverpool a été sacré champion, remportant la Premier League sans supporters pour s'imprégner de la réussite et s'en délecter. Les fondations sont cependant jetées pour que le club de la Mersey parvienne à avoir du succès sur le long terme, les Reds cherchant à reconstituer une autre dynastie pour égaler celles dont jouissait le club dans les années 1970 et 1980, et Virgil Van Dijk aura un rôle important à jouer dans ce projet.

"Nous partirons tous de zéro la saison prochaine"

L'article continue ci-dessous

Le défenseur néerlandais a été une révélation depuis son acquisition de 75 millions de livres sterling dans le mercato d'hiver de 2018 en provenance de , ses qualités se révélant être la dernière pièce du puzzle nécéssaire pour remporter le titre. Le défenseur central de 28 ans est fier d'avoir été une figure importante dans une période remplie de trophées pour Liverpool, mais est impatient de s'assurer que les 13 derniers mois ne sont pas seulement un éclair éphémère.

Plus d'équipes

Van Dijk a déclaré dans une interview à Men in Blazers du NBCSN: "Je suis très fier, je suis très heureux de remettre le titre aux fans qui attendent depuis si longtemps : Ce que nous essayons de faire, c'est de nous concentrer sur la façon d'être aussi régulier que nous l'avons été cette année et d'essayer de gagner chaque match la saison suivante. Mais nous partons tous de zéro. Tout le monde est à zéro et nous voulons tous recommencer et essayer de le faire à nouveau, mais ça va être si difficile".

"Le but est de conserver le titre. Pour essayer de le défendre. C'est tellement difficile - nous avons essayé de défendre notre titre en cette année et nous avons été battus par l'Atletico Madrid, ce qui a été un grand coup derrière la tête", a conclu le Néerlandais. Alors que Liverpool a perdu sa couronne continentale en 2019-2020, le club anglais a remporté la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et la Premier League à sa collection et veillera à ce que les trophées continuent à s'amasser du côté de la Mersey en conservant ses meilleurs éléments lors du prochain mercato.