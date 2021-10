Van der Wiel se confie sur son calvaire au PSG

Le défenseur néerlandais garde un mauvais souvenir de ses années au PSG.

Passé par le PSG de 2012 à 2016, Gregory van der Wiel est revenu sur son passage au sein du club parisien lors d'une émission néerlandaise diffusée sur YouTube : KICK 'T NET. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en garde un très mauvais souvenir.

Le PSG, un choix par défaut

Formé à l'Ajax et finaliste de la Coupe du monde en 2010 avec les Pays-Bas, Grégory van der Wiel a rejoint le PSG le 3 septembre 2012, dans les derniers jours du mercato d'été. Un choix par défaut comme il le confie : « Je n'ai pas vraiment choisi Paris. J'ai raté mon Euro 2012 et je n'avais plus autant d'options qu'avant. Le temps passait, l'Ajax m'a poussé sur le banc pour faire jouer Van Rhijn parce qu'il ne me restait qu'un an de contrat. Il fallait vraiment que je parte et le PSG était là. »

Aurier, Marquinhos : l'incompréhension

En 2020, dans une précédente interview, VDW avait déjà évoqué son mal-être, au point de faire des crises de panique et d'anxiété. Il a réaffirmé qu'il n'avait pas été heureux à Paris et qu'il avait très mal vécu l'affaire Serge Aurier : « Je n'étais pas super heureux là-bas. Je ne jouais pas toujours. Je n'avais pas l'assurance de jouer régulièrement. Il y a également eu quelques incidents lors de ma dernière saison qui ont fait que j'en ai eu marre. Le live Périscope de Serge Aurier par exemple, où il parlait du coach (Laurent Blanc, nd.l.r.) et de moi notamment avec sa chicha, à deux-trois jours d'un match en Ligue des champions contre Chelsea. Il a été suspendu. Tout le monde m'a envoyé des messages: « Prépare-toi bien, c'est toi qui va jouer ». Mais je n'ai même pas joué finalement. »

« Ils ont mis Marquinhos à ma place alors qu'il est défenseur central. Ce sont des moments difficiles à vivre, où tu te sens mal, tu te dis « les gars, je ne suis pas assez bon pour être numéro 2 au poste de latéral droit au point de mettre un central à ma place ? ». Ça m'a amené à ne pas vouloir rester là-bas », ajoute-t-il.

Sans club depuis mars 2019

A l'été 2016, libre de tout contrat, il a quitté le PSG et s'est engagé avec Fenerbahçe, en Turquie avant de rejoindre Cagliari, club de Serie A, l'année suivante. Désormais âgé de 33 ans, Van der Wiel est sans club depuis son départ du Toronto FC (MLS) en mars 2019. En août 2020, il a fait un essai non-concluant au RKC Waalwijk.