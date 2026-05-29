Van der Vaart accuse Koeman d’avoir menti sur le plan de préparation du Mondial

Rafael van der Vaart accueille avec scepticisme la déclaration de Ronald Koeman. Le sélectionneur a annoncé cette semaine qu’il se couperait totalement des médias, y compris des réseaux sociaux, durant la Coupe du monde.

Mercredi, en conférence de presse, le sélectionneur a confirmé son intention d’ignorer les médias néerlandais pendant la phase finale aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et il refuse les arguments qui suggèrent qu’un boycott total serait excessif : « Je devrais alors trier entre ceux qui disent quelque chose de sensé et les autres, ou écouter d’anciens joueurs. »

Van der Vaart qualifie ces déclarations de « bêtises ». « C’est un mensonge », assène-t-il dans le podcast Wes & Raf. « Il est au courant de tout. Et sinon, c’est son attaché de presse qui lui dit. »

Le chargé de communication des Oranje, Samuël Sanches, semble jouer un rôle clé dans l’attitude du staff technique vis-à-vis des médias. Il a récemment rappelé à Koeman les règles strictes en vigueur dans la NBA, la ligue américaine de basket-ball.

« Dès que les basketteurs entrent en phase finale, ils se déconnectent des réseaux sociaux », explique Koeman, qui envisage d’appliquer une mesure similaire au groupe Oranje. « Peut-être, mais ce sera très difficile.

« On est dans une bulle, on se concentre entièrement sur la performance. Tout ce qui vient de l’extérieur distrait et coûte de l’énergie », a expliqué Koeman mercredi en conférence de presse.