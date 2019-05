Valence - Arsenal | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir

Après leur succès à l'aller (3-1), les Gunners doivent terminer le travail contre Valence pour composter leur ticket pour la finale. Présentation.

Vainqueurs 3 buts à 1 lors de la demi-finale aller de à l'Emirates Stadium jeudi dernier, les Gunners vont-ils parvenir à conserver l'avantage au terme de la manche retour, à Mestalla cette fois-ci ? Dans une ambiance qui s'annonce à la hauteur de l'évènement en , les protégés d'Unai Emery, triple vainqueur de la compétition avec le entre 2014 et 2016, auront l'occasion de valider leur ticket pour une finale qu'ils se doivent de remporter s'ils espèrent se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, eux qui ne sont pas au mieux dans le championnat d' .

En cas de succès, deviendrait ainsi le troisième club anglais à se qualifier pour une finale européenne cette saison, l'affiche de la finale de C1 opposant déjà les Reds de Liverpool aux Spurs de Tottenham. Néanmoins, les récents résultats ont prouvé qu'un avantage au match aller, même large, n'assure en rien de l'emporter... Les matches retours étant, pour l'heure, sujets à de nombreuses surprises et retournements de situations. Ainsi, Arsenal devra faire respecter la hiérarchie, face à une équipe du qui, comme à son habitude, jouera crânement sa chance.

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1 et en clair sur RMC Story.

LES PRINCIPALES DÉCLARATIONS

Marcelino, entraîneur du FC Valence : "Chaque match est différent, et Valence n'éliminera pas Arsenal car a éliminé le . Nous allons le faire parce que nos joueurs sont convaincus qu'ils peuvent le faire et atteindre la finale. Il est indéniable que nous avons plus de chances de passer en finale si nos fans sont avec nous. Nous allons avoir des moments de difficulté face à une excellente équipe et c’est là que le soutien de notre public sera le plus nécessaire. Nous allons jouer le match de la première à la dernière minute avec la conviction que nous pourrons gagner face à Arsenal".

Unai Emery, entraîneur d'Arsenal : "Nous savons que cela va être difficile et que notre meilleure chance de voir la Ligue des Champions c'est via cette épreuve. Avec une grande ambition, beaucoup de motivation, une forte mentalité, on veut savourer ce match. Des matchs comme celui-ci, à l'extérieur, contre une équipe difficile, et pour un objectif important c'est toujours positif pour nous".

LES BLESSÉS ET ABSENTS

Pour cette demi-finale retour de Ligue Europa, les locaux pourront s'appuyer sur un groupe presque au complet face à Arsenal. En effet, seul le milieu de terrain français Geoffrey Kondogbia, blessé, est contraint de déclarer forfait pour cette rencontre.

De son côté, Unai Emery a communiqué un groupe de 21 joueurs pour cette seconde manche à Mestalla. Aaron Ramsey et Denis Suarez, blessés manqueront à l'appel. Auteur d'un doublé la semaine dernière, l'attaquant français Alexandre Lacazette est bien présent, comme Laurent Koscielny et Matteo Guendouzi.