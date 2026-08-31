Urgent : Messi annonce sa retraite internationale

Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, a annoncé ce lundi qu'il mettait un terme à sa carrière internationale avec la sélection argentine.

Messi a écrit, dans un communiqué officiel publié sur son compte Instagram : « Après tout ce temps écoulé depuis la finale, et après une longue réflexion, je veux annoncer à tous que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière en sélection. »

Il a ajouté : « C'était une décision douloureuse, et elle me fait encore mal au plus profond de moi, mais je sais que le moment est venu. Je vous jure que j'ai toujours tout donné, pas seulement durant ces dernières années où nous avons tout remporté, mais avant cela aussi. J'ai toujours combattu et donné tout ce que j'avais pour ce maillot, pour vous rendre heureux et vous faire ressentir la fierté d'être Argentins à travers le football. »

Il a poursuivi : « Il ne reste plus grand-chose, les étapes commencent à toucher à leur fin, et celle-ci fait partie de celles qui me font beaucoup souffrir. J'aime, j'ai aimé, et j'aimerai toujours faire partie de la sélection. J'ai épuisé tout ce que j'avais, je n'ai plus rien de plus à offrir, d'autant qu'il y a tout un groupe de jeunes joueurs formidables qui méritent d'avoir leur chance. »

Il a enchaîné : « Merci pour tout cet amour durant 20 ans. Entendre vos voix depuis l'intérieur du stade va énormément me manquer, et désormais je deviendrai l'un des vôtres, à encourager et soutenir la sélection depuis l'extérieur, dans les bons comme dans les mauvais moments, et surtout dans les moments difficiles. »





Il a ajouté : « Merci à ma famille d'avoir toujours été à mes côtés et de m'avoir accompagné dans ce très beau voyage, malgré sa difficulté. Merci à chaque entraîneur, coéquipier et dirigeant avec qui j'ai eu la chance de partager ce parcours. J'emporterai avec moi des souvenirs et des instants inoubliables vécus tout au long de cette période. »

Il a conclu : « Je pars en me sentant serein et fier car, avec mes coéquipiers, je vous ai offert des moments dont nous avons longtemps rêvé. C'était une folie de vivre tout cela avec vous. Je vous aime ! Merci à Dieu de m'avoir fait Argentin. Vive l'Argentine ! »

Messi a ajouté une note après avoir terminé son communiqué d'adieu, précisant : « J'ai écrit ces mots le 21 juillet, deux jours après la finale. Et aujourd'hui, après ce qui est arrivé à mon père, je suis plus convaincu que jamais par cette décision. »



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