Le FC Barcelone a officiellement annoncé, ce jeudi, l'arrivée de l'Allemand Karim Adeyemi dans ses rangs, en provenance du Borussia Dortmund, afin de renforcer le club catalan pour la prochaine étape.

Le Barça a indiqué sur son site officiel être parvenu à un accord avec le Borussia Dortmund concernant le transfert de l'attaquant Karim Adeyemi, qui a signé un contrat avec le club catalan jusqu'en 2031.

Adeyemi constitue la deuxième recrue du FC Barcelone lors de l'actuel mercato estival, après l'ailier anglais Anthony Gordon, venu de Newcastle.

Ainsi, Adeyemi aura de nouveau l'occasion de retrouver l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, qui lui avait offert sa première apparition avec la sélection allemande lorsqu'il dirigeait la Mannschaft.

Né à Munich le 18 janvier 2002 d'un père nigérian et d'une mère roumaine, Adeyemi apporte au FC Barcelone un style offensif enthousiasmant et polyvalent.

Tout au long de sa carrière, Adeyemi a démontré sa capacité à évoluer sur les ailes ainsi qu'en pointe de l'attaque, alliant une vitesse exceptionnelle à un pied gauche puissant, selon ce qu'a rapporté le site officiel du Barça.

Ces qualités font de lui une autre option précieuse pour Flick, qui le connaît bien : alors qu'Adeyemi évoluait au Red Bull Salzbourg, son premier club professionnel, l'actuel entraîneur du FC Barcelone lui avait offert sa première apparition avec la sélection allemande.

C'était il y a près de cinq ans, et voilà que les deux hommes se retrouvent dans des circonstances totalement différentes. Durant cette période, Adeyemi a passé les quatre dernières saisons avec le Borussia Dortmund, où son étoile a brillé aussi bien en championnat d'Allemagne qu'en Ligue des champions.







