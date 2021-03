Upamecano : "Être appelé en équipe de France, c'est beaucoup d'émotions"

Le défenseur central du RB Leipzig a évoqué ses premiers pas avec les Bleus et son exode de la France à 16 ans.

Du haut de ses 22 ans, Dayot Upamecano a déjà l'Europe à ses pieds. Brillant avec le RB Leizpig depuis cinq saisons, le défenseur français a attisé la convoitise des meilleurs clubs européens et a décidé de s'engager avec le Bayern Munich qu'il rejoindra la saison prochaine. Auteur d'un Final 8 remarquable avec le club allemand l'été dernier et notamment une prestation de très haut vol face à l'Atlético Madrid en quart de finale, Dayot Upamecano a même fait ses débuts avec les Bleus cette saison.

Appelé par Didier Deschamps, Dayot Upamecano a marqué lors de son deuxième match chez les Bleus et a joué à trois reprises lors du rassemblement du mois de septembre. Depuis, le défenseur central n'a pas été rappelé, la faute à une grande concurrence, mais aussi car il a commis des petites erreurs lors de ses apparitions chez les Bleus. Malgré tout, Dayot Upamecano est très heureux d'avoir rejoint le groupe de Didier Deschamps, comme il l'a avoué dans un entretien accordé à France Football.

"Être appelé avec les champions du monde quand on a 21 ans, c'est forcément beaucoup d'émotion. Mais je suis arrivé dans ce groupe avec beaucoup d'humilité et de calme. J'ai beaucoup observé les gens, la structure, l'organisation, là où chacun s'asseyait. C'était vraiment important pour moi. Je ne voulais pas faire n'importe quoi. J'ai été très bien accueilli. Le staff, les joueurs, tout le monde m'a aidé, parlé, donné des conseils. J'ai tout retenu, ça aussi c'était très important pour moi", a expliqué le défenseur du RB Leipzig.

L'article continue ci-dessous

"Je me suis très bien senti. Après mes premières convocations, j'ai débriefé mes matches. J'ai regardé ce que j'avais fait de bien, de pas bien. Je suis très conscient de ce que je n'ai pas bien réussi et de ce que j'ai réussi. Je ne suis pas timide, je suis calme. Ce sont deux choses totalement différentes. J'aime prendre mon temps, observer, prendre du recul, regarder ce qu'il se passe d'abord, réfléchir, écouter. Je suis réfléchi, j'aime écouter avant de parler", a ajouté la recrue du Bayern Munich.

Dayot Upamecano est revenu sur son choix de quitter la France à l'âge de 16 ans pour rejoindre l'Allemagne : "J'ai choisi ce qui me semblait être le mieux pour moi sur le plan sportif. Pareil pour ma famille. On a beaucoup parlé, mais ils m'ont laissé le choix. On m'a expliqué comment était Salzbourg. En vérité, à seize ans, je ne connaissais pas du tout. Finalement, je prends l'avion pour aller voir sur place, et là, je suis choqué de tout ! J'ai vu plein de jeunes qui parlaient déjà tous allemand. J'ai demandé comment ils avaient appris aussi vite, ça m'a motivé. Les installations étaient magnifiques".

"Mon enfance ? Si je devais recommencer, je ne changerais rien du tout. Evreux, c'est une ville où il y a beaucoup de mixité, beaucoup de nationalités. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'avait pas, des PlayStation, des choses comme ça, mais on était heureux. On ne souffrait pas de manques. Ce qui fait notre force dans les quartiers, c'est qu'on est soudés. On joue ensemble, on se bat ensemble. Si un de mes amis avait un problème, j'allais immédiatement l'aider. C'est ça l'esprit, là-bas. On se serre les coudes", a conclu l'international français de 22 ans.