Liverpool - Leipzig se jouera sur terrain neutre

Les Reds ont remporté le match aller à la Puskas Arena (2-0). La seconde manche face à Leipzig se jouera également dans la même enceinte.

Le match retour de Liverpool et du RB Leipzig en Ligue des champions, comptant pour les 8es de finale aller, aura lieu à Budapest en raison des restrictions relatives aux coronavirus, ont confirmé la Fédération hongroise et l'UEFA.

Le match aller a également eu lieu dans la capitale hongroise, Liverpool avait battu l'équipe allemande sur le score de 2-0 à la Puskas Arena le 16 février.

Les hommes de Jurgen Klopp ont évolué "à l'extérieur" au match aller et seront désormais l'équipe locale alors qu'ils affronteront Leipzig pour ce deuxième duel face à la bande à Nagelsmann mercredi prochain dans le même stade.

L'autorité européenne du football a déclaré dans un communiqué jeudi matin: "L'UEFA est en mesure de confirmer officiellement que les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions entre Liverpool et le RB Leipzig se joueront désormais à la Puskas Arena de Budapest. La date du match (10 mars 2021) et l'heure du coup d'envoi (21h CET) resteront les mêmes. L'UEFA tient à exprimer sa gratitude à Liverpool et au RB Leipzig pour leur soutien et leur étroite coopération, ainsi qu'à la Fédération hongroise de football pour son aide et son acceptation d'organiser le match."

Au lieu de se produire en Allemagne et en Angleterre, les deux équipes joueront donc les deux matchs à Budapest en raison des restrictions de voyage liées aux coronavirus.

Le gouvernement allemand a refusé l'entrée de Liverpool dans le pays pour le match aller au milieu des inquiétudes concernant les nouvelles souches de coronavirus, qui sont répandues au Royaume-Uni. Si Leipzig s'était rendu en Angleterre pour le match retour, le gouvernement allemand a informé l'équipe le mois dernier qu'ils devraient se mettre en quarantaine à leur retour.

Outre le match nul Liverpool-RB Leipzig, le match à l'extérieur de Manchester City contre le Borussia Monchengladbach a également eu lieu à la Puskas Arena. Le match retour de cette rencontre aura cependant lieu au stade Etihad de Manchester le 16 mars comme prévu.

Le dernier match aller de la Ligue Europa de Tottenham contre Wolfsberger a également eu lieu à la Puskas Arena. Le stade devrait également accueillir le dernier match retour de la Ligue Europa entre Molde et Grenade le 18 mars.