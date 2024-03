Une très grande star s'incline devant Roy Keane

Fraichement lauréat d'un Oscar, Cillian Murphy, a admis qu'il était un grand fan de Roy Keane.

L'Irlandais a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans Oppenheimer, le film de Christopher Nolan ayant reçu sept prix dans la nuit de dimanche à lundi. Murphy, 47 ans, et Keane, 52 ans, sont tous deux nés à Cork, en Irlande, et bien que l'acteur soit actuellement sous les feux de la rampe, il s'est incliné devant la grandeur de l'ancien de United.

On a demandé à l'acteur de Peaky Blinders, lors de la préparation des Oscars, s'il était la plus grande célébrité de sa ville natale, ce à quoi il a répondu : "Pour moi, personne ne sera plus célèbre que Roy Keane qui vient de Cork. Je suis un grand fan de Roy Keane, donc il est toujours le numéro un pour moi."

Murphy, un acteur très occupé

Bien que Murphy ait professé son amour et son admiration pour Keane, l'acteur hollywoodien serait un fan de Liverpool. La star d'Inception a été invitée à Anfield avec ses fils en 2020 et Virgil van Dijk, l'as des Reds, a admis que Murphy était la personne la plus célèbre de son carnet de contacts.

L'article continue ci-dessous

Murphy va désormais jouer dans deux adaptations cinématographiques : le drame historique "Small Things Like These" et "Steve" en collaboration avec Netflix. Il reprendra également son rôle dans la suite de "28 jours plus tard" dans "28 ans plus tard".