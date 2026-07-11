Le FC Barcelone a finalisé son accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l’attaquant Karim Ademi. Le Barça versera un montant fixe de 22 millions d’euros, auquel s’ajouteront jusqu’à 7 millions d’euros de primes variables.

Selon le journal espagnol « Marca », l’accord a été finalisé vendredi soir, même si quelques détails mineurs doivent encore être réglés et intégrés aux contrats officiels.

Barcelone avait déjà trouvé un accord avec le joueur il y a quelques jours : il touchera un salaire annuel de 12 millions d’euros, selon la chaîne « Sky Sports ».

Le journal précise que l’arrivée d’Ademi ne sera officialisée qu’une fois ces derniers détails réglés. L’attaquant, actuellement en Allemagne, attend son départ pour Barcelone ; la finalisation complète de l’opération est attendue d’ici lundi.

Dès que les derniers documents seront paraphés, l’attaquant effectuera la visite médicale puis intégrera aussitôt le groupe dirigé par Hans Flick. L’effectif est attendu au centre d’entraînement le lundi 13 juillet. avant d’être officiellement présenté comme nouvelle recrue du FC Barcelone.

Ademi est la deuxième recrue estivale du Barça après Anthony Gordon, recruté pour 70 millions d’euros plus 10 millions de bonus avant le début de la Coupe du monde.

Parallèlement, la direction sportive poursuit ses efforts pour finaliser l’arrivée d’un autre attaquant (Julian Álvarez ou un profil similaire), ainsi que celle de João Cancelo et d’éventuels autres renforts.