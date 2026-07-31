Une star marocaine met le cap sur la Serie A

Le défenseur marocain Redouane Halhal est sur le point de vivre l'une des étapes les plus marquantes de sa carrière professionnelle, après s'être rapproché d'un transfert vers le championnat italien, une évolution qui pourrait représenter un grand bond en avant pour le jeune joueur, qui a attiré les regards la saison dernière avec le club belge de Malines, et qui devrait bientôt porter le maillot de Venise, tout juste promu en première division italienne.

Redouane Halhal pourrait prendre la direction de l'Italie dans les prochaines heures, l'international marocain, qui a disputé cinq matchs sous le maillot de la sélection du Maroc, s'apprêtant à rejoindre le club de Venise, de retour depuis peu dans le championnat d'élite italien (Serie A).

Selon les révélations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le club belge de Malines et le club italien de Venise sont parvenus à un accord définitif concernant le transfert du défenseur du Maroc, le joueur se rapprochant ainsi d'une nouvelle expérience dans l'un des championnats européens les plus relevés.

Le rapport indique que le montant de l'opération s'élève à environ cinq millions d'euros, auxquels s'ajoutent des primes et des variables, le club de Malines conservant par ailleurs un pourcentage sur un éventuel transfert futur du joueur.

Halhal doit passer sa visite médicale dans les prochaines heures, l'annonce officielle de l'opération devant intervenir dans les 48 heures, si les dernières formalités se déroulent comme prévu.

Le nom du défenseur marocain avait également été associé à un transfert vers le club de l'Hellas Vérone lors du dernier mercato hivernal, avant que Venise ne finisse par s'attacher ses services cet été.

Venise aborde la nouvelle saison avec un moral au beau fixe, après avoir terminé la saison 2025-2026 en tête du classement de la deuxième division italienne (Serie B) avec 82 points, décrochant ainsi son billet de retour dans le championnat d'élite italien.

L'équipe débutera son parcours lors de la nouvelle saison par un affrontement contre Lecce le 23 août, avant de se rendre chez le Milan AC le 28 du même mois, un test précoce face à l'un des grands du football italien.

Redouane Halhal a livré une saison remarquée sous le maillot de Malines, après avoir pris part à 34 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

Il a également gagné la confiance du sélectionneur du Maroc Mohamed Ouahbi, qui l'a convoqué pour disputer la Coupe du monde 2026, où il a joué l'intégralité de la rencontre face à Haïti, qui s'est soldée par une victoire du Maroc (4-2), et a également participé aux 90 minutes de la victoire contre le Canada sur le score de (3-0), continuant ainsi de s'imposer au sein des rangs du Maroc.