Une star du Real Madrid paie le prix de sa décision « erronée » de l'été

Le Portugais Bernardo Silva s'est éloigné des plans de José Mourinho au Real Madrid, après n'avoir joué que 8 minutes lors des deux derniers matchs de l'équipe en Liga. Il est resté sur le banc face à Elche, avant d'entrer dans les dernières minutes de la confrontation contre l'Atlético Madrid, au cours de laquelle il a délivré une passe décisive à Antonio Rüdiger, auteur de l'unique but madrilène lors de la défaite (1-2) dans le derby.

Selon le journal espagnol « Sport », le recul du rôle de Bernardo Silva au Real Madrid a coïncidé avec le début tonitruant du Barça, le club que le joueur a failli rejoindre lors de la fenêtre de transferts estivale, avant que l'opération n'échoue en raison de ses exigences financières et de son désir d'obtenir un rôle de titulaire indiscutable.

Silva, âgé de 32 ans, était devenu libre de négocier avec n'importe quel club à l'expiration de son contrat avec Manchester City. Malgré son envie de porter le maillot du Barça, la situation économique du club, en plus de son insistance à jouer régulièrement, n'ont pas convaincu Hansi Flick, qui ne lui a pas promis une place de titulaire dans le milieu de terrain catalan, compte tenu de la forte concurrence à ces postes.

Il y a quelques jours, Deco, le directeur sportif du Barça, a reconnu que l'option de recruter Bernardo Silva avait été envisagée durant l'été.

Il a déclaré dans un entretien accordé à la radio « RAC 1 » : « Nous avons certains critères, et ce n'était pas le poste que nous recherchions. De plus, il voulait jouer pour des raisons économiques, et il avait certaines conceptions différentes. S'ils ont des conceptions différentes des nôtres, nous ne pouvons rien faire. »

Le joueur portugais, qui suscitait également l'intérêt de l'Atlético Madrid, a choisi de rejoindre le Real Madrid et de porter le maillot blanc.

Silva a été titulaire lors des deux premières journées de Liga face à l'Espanyol et à la Real Sociedad, mais son temps de jeu a progressivement diminué avant la trêve internationale, au point qu'il n'a été titulaire qu'à une seule reprise lors des 5 derniers matchs de l'équipe dans la compétition, face au Rayo Vallecano, une rencontre qui s'est soldée par une victoire du Real Madrid 4-1.

Sa situation n'était pas meilleure en Ligue des champions, puisqu'il est sorti des plans de Mourinho lors de la victoire contre l'Inter Milan, où il n'a pas joué.

Malgré les difficultés évidentes que connaît le Real Madrid sur le plan du rendement, l'entraîneur portugais continue de donner la priorité à Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni aux postes de sentinelle dans son dispositif à double pivot.

Valverde est un joueur indispensable dans le onze de Mourinho, ayant disputé tous les matchs du Real Madrid cette saison.

Quant à Tchouaméni, qui n'a pas été convoqué en équipe de France lors de la trêve internationale actuelle, longue de trois semaines, il a enchaîné deux matchs de suite comme titulaire, après s'être totalement remis de sa blessure.

En revanche, Bernardo Silva s'est retrouvé écarté des plans, après avoir échoué à s'octroyer une place dans le onze du Real Madrid, que ce soit sur l'aile droite ou au poste de double pivot.

Le joueur portugais n'a pas encore réussi à s'imposer dans l'équipe, malgré les attentes qui ont accompagné son arrivée au club.

La mise à l'écart de Silva coïncide avec le brio du Barça en ce début de saison, le club catalan dominant largement le classement de la Liga, devançant ses concurrents d'un match en nombre de rencontres et comptant 6 points d'avance sur le Real Madrid, ce qui accentue la comparaison entre le chemin choisi par le joueur et la réalité qu'il vit actuellement au sein du club madrilène.