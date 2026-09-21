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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Une star de l'Atlético provoque le Real : Madrid est rouge et blanche

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
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C. Romero
Espagne

Cristian Romero, défenseur de l'Atlético Madrid, a réagi à la victoire de son équipe sur le score de 2-1 face au Real Madrid, lors du choc de la septième journée de la Liga.

Romero a écrit, via son compte Instagram : « Fierté, effort et un très grand cœur pour cette équipe. Madrid rouge et blanche ».

Le joueur argentin a poursuivi dans sa publication : « Atlético Madrid, toujours en avant ».

Romero a laissé entendre qu'il fallait ignorer la polémique arbitrale qui a accompagné le derby, en déclarant : « Ne laissez personne tenter de détourner l'attention, les trois points étaient totalement mérités ».

Romero a été l'un des protagonistes de la polémique arbitrale du derby, après son tacle appuyé sur Jude Bellingham, la star du Real Madrid, en première mi-temps.

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L'arbitre de la rencontre s'est contenté de brandir un carton jaune à l'encontre de Cristian Romero, à la 38e minute.

En conférence de presse après la rencontre, José Mourinho, l'entraîneur des Merengues, a affirmé que Romero méritait l'expulsion, après son tacle appuyé sur le genou de Bellingham, ainsi que l'expulsion de Kang-in Lee, après son tacle sur la cheville de Fede Valverde.

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