L'Algérien Anis Hadj Moussa, joueur de Feyenoord, a été au cœur d'une action polémique lors du match de son équipe sur le terrain du FC Barcelone, ce mercredi soir, en Ligue des champions.

À la 21e minute, Feyenoord a réclamé un penalty, lorsque Moussa a tenté de se faufiler entre des joueurs dans la surface de réparation et est tombé au sol, mais l'arbitre a fait signe de continuer le jeu et l'assistance vidéo n'est pas intervenue.

De son côté, le réseau espagnol « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales, a analysé ce qui s'est passé sur cette action.

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Le réseau a déclaré : « L'assistance vidéo devait-elle intervenir sur l'action entre Cubarsí et Moussa ? Le joueur de Feyenoord s'est infiltré entre les deux défenseurs et a retiré son pied pour provoquer délibérément le contact. »

Et de conclure : « Une situation extrêmement polémique laissée à l'appréciation de l'arbitre de terrain sur la pelouse. »







