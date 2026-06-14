Une série impressionnante : Arbeloa à la porte de la Premier League

Selon le journaliste de référence Fabrizio Romano, l’effet « domino » estival sur le marché des entraîneurs en Europe prend une tournure surprenante.

Selon l’expert des transferts, l’ancien coach du Real Madrid s’apprête à prendre les commandes du club anglais de Fulham, les derniers détails du contrat étant en cours de finalisation.

Si le mercato des entraîneurs est toujours animé, la séquence qui vient de s’écrire entre le Real Madrid, Benfica et Fulham a quelque chose d’exceptionnel.

Tout commence avec le départ de José Mourinho de Benfica, suivi de son retour officiel au Real Madrid pour un contrat de trois ans et une deuxième aventure au sein du club merengue, treize ans après son premier départ.

Pour remplacer Mourinho, Benfica a rapidement recruté Marco Silva, mettant fin à un parcours de cinq ans à Fulham au cours duquel il avait mené le club à la remontée en Premier League et réalisé plusieurs performances remarquables. Le technicien portugais a été présenté avec un contrat de deux ans.

Parallèlement, le Real Madrid avait déjà mis fin à l’ère Álvaro Arbeloa après un bref passage à la tête de l’équipe première, laissant le poste vacant en attendant le retour de Mourinho.

Arbeloa s’apprête donc à boucler la boucle en rejoignant Fulham pour remplacer Marco Silva, dans une sorte d’échange à trois entre les trois clubs.

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