Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

« Une occasion en or » : le calendrier du transfert de Jesus vers Barcelone dévoilé

Mercato
FC Barcelone vs Rayo Vallecano
FC Barcelone
Rayo Vallecano
LaLiga
Arsenal
G. Jesus
Espagne
Angleterre
Brésil

Une solution au problème de l'avant-centre

Un rapport de presse a révélé, ce dimanche, le calendrier prévu pour finaliser la signature par le Barça du Brésilien Gabriel Jesus, la star d'Arsenal.

Jesus (29 ans) rejoindra le Barça comme la sixième recrue de l'équipe première, après Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo et Livaković.

Selon le journal « Mundo Deportivo », l'attaquant brésilien en provenance d'Arsenal signera un contrat de deux ans, avec une option de prolongation d'une troisième année, et le club catalan versera 10 millions d'euros à Arsenal pour son transfert.

Le joueur brésilien arrivera au Barça demain lundi et se trouvera dans le terminal d'aviation privée aux alentours de 16 heures, heure espagnole, où il passera la visite médicale requise.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».

Dès qu'il aura signé son contrat avec le Barça, l'international brésilien sera présenté officiellement mardi prochain, sachant que le Barça jouera demain contre le Rayo Vallecano au stade Spotify Camp Nou (21h30) dans le match correspondant à la troisième journée du championnat d'Espagne.

L'arrivée de Jesus représente une excellente opportunité pour le Barça, qui pourra combler le vide au poste d'avant-centre pur qu'avaient évoqué Hansi Flick à la fin de la saison et Deco, le directeur sportif, le 19 août après le match du Trophée Joan Gamper contre Al Ahly d'Égypte.

Le vide laissé par un attaquant comme Robert Lewandowski peut être comblé par Gabriel Jesus, offrant ainsi une autre option à l'attaque des Blaugrana, qui a été renouvelée cette saison avec les arrivées d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi après les départs de Lewandowski, Ferran Torres et Marcus Rashford.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google