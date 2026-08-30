Un rapport de presse a révélé, ce dimanche, le calendrier prévu pour finaliser la signature par le Barça du Brésilien Gabriel Jesus, la star d'Arsenal.

Jesus (29 ans) rejoindra le Barça comme la sixième recrue de l'équipe première, après Gordon, Adeyemi, Rodri, Cancelo et Livaković.

Selon le journal « Mundo Deportivo », l'attaquant brésilien en provenance d'Arsenal signera un contrat de deux ans, avec une option de prolongation d'une troisième année, et le club catalan versera 10 millions d'euros à Arsenal pour son transfert.

Le joueur brésilien arrivera au Barça demain lundi et se trouvera dans le terminal d'aviation privée aux alentours de 16 heures, heure espagnole, où il passera la visite médicale requise.

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Dès qu'il aura signé son contrat avec le Barça, l'international brésilien sera présenté officiellement mardi prochain, sachant que le Barça jouera demain contre le Rayo Vallecano au stade Spotify Camp Nou (21h30) dans le match correspondant à la troisième journée du championnat d'Espagne.

L'arrivée de Jesus représente une excellente opportunité pour le Barça, qui pourra combler le vide au poste d'avant-centre pur qu'avaient évoqué Hansi Flick à la fin de la saison et Deco, le directeur sportif, le 19 août après le match du Trophée Joan Gamper contre Al Ahly d'Égypte.

Le vide laissé par un attaquant comme Robert Lewandowski peut être comblé par Gabriel Jesus, offrant ainsi une autre option à l'attaque des Blaugrana, qui a été renouvelée cette saison avec les arrivées d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi après les départs de Lewandowski, Ferran Torres et Marcus Rashford.

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