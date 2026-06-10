Une nouvelle ère s’ouvre dans le football : la FIFA révolutionne le système des transferts

À l’issue d’une réunion organisée à Mexico, la Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé des modifications majeures du règlement sur le statut et les transferts des joueurs, susceptibles de transformer en profondeur le marché des transferts.

Selon le journal « AS », ces décisions interviennent après deux ans de négociations et de nombreux litiges juridiques, notamment avec la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPro), ainsi qu’avec les fédérations sportives et l’Association des clubs européens, le cas du Français Lassana Diarra avec la FIFA ayant cristallisé les différends.

La FIFA a annoncé lundi dernier avoir conclu un accord à l’amiable avec l’ancien milieu de terrain français Lassana Diarra, mettant fin à un contentieux judiciaire portant précisément sur les règles des transferts internationaux.

Ces règlements, établis en 2001, ont été entièrement revus ; les modifications s’appliqueront à partir du 1^(er) janvier 2027.

Parmi les principales modifications figurent une participation accrue des joueurs aux opérations de transfert et la validation définitive des clauses de résiliation de contrat.

Clause des 5 % pour les joueurs

Désormais, les joueurs percevront 5 % des frais de transfert, un système déjà appliqué en Espagne et désormais étendu à l’échelle mondiale.

Les footballeurs percevant un salaire annuel fixe inférieur à 150 000 euros se verront attribuer 5 % de leurs frais de transfert fixes. Les joueurs peuvent renoncer partiellement à ce droit, mais leur part ne peut être inférieure au montant le plus élevé des deux suivants :

a) le salaire fixe perçu lors de la dernière année de contrat avec le club acquéreur ;

b) 2,5 % du montant total des frais de transfert fixes.

En cas de litige, compétent pour trancher, le Tribunal du football de la FIFA appliquera un intérêt de 8 % sur les paiements en retard.

Clauses pénales

Désormais, toute rupture de contrat devra comporter une indemnité libératoire, dont le montant sera précisé dans la convention liant le joueur au club.

Les deux parties devront désormais insérer une clause de libération dans le contrat, disposition déjà en vigueur en Espagne mais à laquelle d’autres fédérations s’étaient opposées ; elle garantit aujourd’hui la liberté de circulation des joueurs.

Enfin, une nouvelle disposition légale autoriserait les clubs à proposer des contrats de cinq ans maximum aux joueurs mineurs (contre trois ans actuellement).

Ces contrats ne pourront être proposés que si le joueur est inscrit au club depuis une durée déterminée avant la signature et qu’il remplit des conditions financières spécifiques. Chaque club ne pourra conclure qu’un nombre limité de ces contrats par saison.

Une plateforme mondiale de dialogue social

Une plateforme mondiale de dialogue social a été mise en place avec la FIFA, la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPro), la Fédération du football féminin (WLA) et la Fédération anglaise de football (EFC).

Dans ce cadre, décisions, recommandations et accords sont, en principe, adoptés à l’unanimité par les partenaires sociaux et la FIFA. Une fois le consensus trouvé, l’instance internationale met en œuvre les conclusions dans son cadre réglementaire.

La FIFA ne peut toutefois s’opposer à un accord que si elle prouve qu’il est manifestement contraire à ses obligations légales, qu’il porte gravement atteinte à ses engagements contraignants, qu’il génère des charges financières ou opérationnelles excessives ou qu’il l’expose, à son appréciation, à des risques juridiques.

Dans ces situations, la FIFA doit fournir aux partenaires sociaux une justification étayée par des preuves. À défaut, elle engage la procédure de ratification des modifications convenues.

À défaut d’accord, le cadre réglementaire en vigueur demeure applicable.

Lignes directrices spécifiques pour la plateforme de dialogue social

Les modifications proposées fixent des axes d’action précis pour la plateforme de dialogue social, notamment :

a) Le système de réglementation et de transferts (RSTP)

b) Les systèmes nationaux de transfert et le soutien au dialogue social

c) Le bien-être des joueurs, les normes de santé et de sécurité au travail, ainsi que des dispositions spécifiques liées à la grossesse, à l’adoption et au congé familial.

Ces mesures confirment le retrait de toutes les actions et réclamations engagées par la Fédération internationale des associations de joueurs de football (FIFPRO) et ses fédérations membres à l’encontre de la FIFA et de son instance de régulation, y compris celles liées au système des transferts.

Partenariat stratégique.

Dans le cadre du processus évoqué ci-dessus, et à titre informatif, la Fédération internationale de football association (FIFA) signera également un protocole d’accord avec la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPro), sous réserve que la FIFPro et ses fédérations membres renoncent à toutes les réclamations et actions en justice en cours, afin de refléter les changements proposés

La FIFA, en sa qualité d’instance dirigeante du football mondial et d’autorité compétente, s’engage à respecter pleinement toutes ses obligations conformément à ses statuts et au cadre réglementaire en vigueur.