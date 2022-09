Une lueur d'espoir pour le remplaçant Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag pense que Cristiano Ronaldo peut retrouver sa place dans l'équipe première de Manchester United.

Le capitaine portugais est tombé en disgrâce depuis l'arrivée du nouveau manager à Old Trafford cet été. Ronaldo a dû se contenter d'une place sur le banc des remplaçants lors de chacun des quatre derniers matches des "Red Devils", qui se sont tous soldés par des victoires de l'équipe de Ten Hag, mais le joueur de 37 ans pourrait revenir dans l'équipe première pour le match d'Europa League de jeudi contre la Real Sociedad.

Ten Hag (quand on lui demande si Ronaldo est prêt à débuter pour l'équipe) : "Il a débuté contre Brentford".

Journaliste : "Mais alors pas depuis"

"Alors pas depuis, mais il est prêt à commencer."

Journaliste : "Etant donné son âge, et vos exigences à ce poste, pouvez-vous le voir, est-il possible pour lui d'être un avant-centre titulaire, pour la majorité de la saison ?"

"Bien sûr."

Ten Hag a également fait l'éloge de l'attaquant Marcus Rashford, qui a commencé les six matchs de Premier League sous la direction du Néerlandais, marquant trois buts.

"Je vois un Marcus Rashford heureux, et je vois certaines phases dans son jeu (que) nous pourrions améliorer, et nous avons travaillé très dur (au cours) des deux derniers mois et demi avec lui sur différents aspects, et il aime ça et il veut le transférer sur le terrain, et c'est ce que vous voyez en ce moment. Tout a commencé par le bonheur. Il vient ici tous les jours, il aime ça, il est vraiment souriant. Une ambiance vraiment positive. Et si vous mettez toutes ces choses ensemble - comme la façon de jouer, vous voulez, améliorer différents aspects de votre jeu et vous êtes heureux - vous (donnerez) plus de contribution à l'équipe."