Une légende allemande fracasse Toni Kroos

Une légende allemande a chargé Toni Kroos après l’annonce de son retour en sélection.

Alors qu’il avait pris sa retraite internationale en 2021 après l’Euro 2020, Toni Kroos était sollicité depuis quelques mois pour un retour en sélection. Après mûre réflexion, le milieu de terrain du Real Madrid a accepté de faire son retour avec la Mannschaft. Une nouvelle réjouissante en Allemagne sauf pour Dietmar Hamann qui ne trouve pas le retour de Kroos en sélection nécessaire.

Toni Kroos sera présent à l’Euro 2024 avec l’Allemagne

C’était la grande nouvelle du weekend en Allemagne. Face aux sollicitations du sélectionneur, Julian Nagelsmann, et surtout de ses coéquipiers dont Antonio Rudiger, Toni Kroos a décidé de revenir en sélection.

« Les gens, court et sans douleur : Je jouerai à nouveau pour l'Allemagne en mars. Pourquoi ? Parce que le sélectionneur fédéral me l'a demandé, que je suis d'humeur et que je suis sûr qu'avec l'équipe au Championnat d'Europe, beaucoup plus de choses sont possibles que ce que la plupart croient en ce moment ! (…) "Maintenant, il est temps de montrer qu'en tant qu'équipe, je me sens encore bien et que je suis prêt physiquement à le faire sans problème. Le fait que l'on ait besoin de moi pour le tournoi de mon pays est une motivation », a annoncé le champion du monde 2024.

Dietmar Hamann émet des doutes sur le niveau de Kroos

Le sniper sera alors de la partie lors de l’Euro 2024 que l’Allemagne accueille l’été prochain. Une présence qui ravit les fans en Allemagne à l’exception de Dietmar Hamann. Selon l’ancien joueur du Bayern Munich, Toni Kroos ne sera pas d’une grande aide à la Mannschaft au vu de son âge avancé.

« Il va sans dire que Toni Kroos est un joueur extraordinaire. C’est le joueur qui a remporté le plus de titres, peut-être le meilleur que nous ayons jamais eu. (…) Groß, Gündogan et Kroos sont ensemble depuis 100 ans. Ils ont tous largement plus de trente ans selon les standards du football. Que pensez-vous que les autres nations feront de nous ? Ils nous passeront dessus. C’est devenu un sport de jeunesse. Il y a toujours un joueur plus âgé de temps en temps. Mais on ne peut pas sérieusement participer à une Coupe d’Europe ou à une Coupe du Monde et jouer avec trois trentenaires au centre du terrain », s’est insurgé Dietmar Hamann au micro de Sky Germany.