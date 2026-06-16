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Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Une image émouvante des joueurs argentins avant leur match contre l'Algérie

Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Coupe du monde
L. Balerdi
Argentine
Algérie
É.-U.

La rencontre se tiendra demain à l’aube.

Les joueurs de l’équipe d’Argentine ont adressé un message de soutien à leur coéquipier, contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en raison d’une blessure.

Leonardo Balerdi, défenseur de Marseille, a dû renoncer à la Coupe du monde 2026 après s’être blessé au mollet lors d’une séance d’entraînement. Il a été remplacé dans la liste par Marcos Senesi. Un coup dur pour le tenant du titre, qui entame demain son parcours face à l’Algérie, avant d’affronter l’Autriche puis la Jordanie.

Profondément touchés par cette absence, ses coéquipiers ont tenu à lui adresser un message fort de soutien.

Selon le site « Foot Mercato », le groupe s’est rassemblé derrière une banderole affichant « Leo… Nous sommes tous avec toi », une démonstration d’unité à laquelle l’ensemble du vestiaire a adhéré pour soutenir le joueur, profondément affecté à la veille du coup d’envoi.

Un moment émouvant qui illustre l’unité de l’Albiceleste malgré ce premier revers avant même le coup d’envoi de son aventure mondiale.

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
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Algérie crest
Algérie
ALG



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