Une image émouvante des joueurs argentins avant leur match contre l'Algérie

Les joueurs de l’équipe d’Argentine ont adressé un message de soutien à leur coéquipier, contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en raison d’une blessure.

Leonardo Balerdi, défenseur de Marseille, a dû renoncer à la Coupe du monde 2026 après s’être blessé au mollet lors d’une séance d’entraînement. Il a été remplacé dans la liste par Marcos Senesi. Un coup dur pour le tenant du titre, qui entame demain son parcours face à l’Algérie, avant d’affronter l’Autriche puis la Jordanie.

Profondément touchés par cette absence, ses coéquipiers ont tenu à lui adresser un message fort de soutien.

Selon le site « Foot Mercato », le groupe s’est rassemblé derrière une banderole affichant « Leo… Nous sommes tous avec toi », une démonstration d’unité à laquelle l’ensemble du vestiaire a adhéré pour soutenir le joueur, profondément affecté à la veille du coup d’envoi.

Un moment émouvant qui illustre l’unité de l’Albiceleste malgré ce premier revers avant même le coup d’envoi de son aventure mondiale.







