Une icône de Manchester United met en garde Ten Hag

Teddy Sheringham, l’ancien attaquant de Manchester United, s’est permis de conseiller le nouveau coach des Diables Rouges, Erik Ten Hag.

Teddy Sheringham, l’un des vainqueurs du triplé avec Manchester United en 1999, estime que l'équipe a besoin d'être reconstruite à tous les postes.

L’ancien international anglais pense que United a besoin de plus de deux recrutements. Et c’est pourquoi il invite Erik Ten Hag, le nouveau coach de l’équipe, à se faire entendre auprès du board.

Il a déclaré dans un entretien à Lord Ping : « United a besoin de renforts dans tous les secteurs du terrain. En particulier au milieu de terrain, au poste d’avant-centre et sur les ailes. Nous avons besoin de cinq ou six joueurs de haut niveau ».

L'article continue ci-dessous

Sheringham inquiet pour Manchester United

« Vous avez besoin de joueurs qui ont le bon caractère, qui mesurent l'ampleur de la tâche et qui sont prêts à ramener United là où il devrait être. C'est un défi de taille », a ajouté le héros de la finale de C1 de 1999.

Sheringham a ensuite conclu en indiquant que MU a pris du retard sur son rival régional City et qu’il doit tout faire pour le combler. "Du point de vue d'un joueur, si vous deviez aujourd’hui choisir entre [Manchester] City et United, vous choisiriez City à chaque fois en ce moment. En tant que joueur, vous voulez jouer avec les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs aimeraient jouer aux côtés de [Kevin] De Bruyne ou de n'importe lequel des joueurs de classe mondiale que possède City, la liste est longue Ce sont les champions et ils vont se battre pour tout la saison prochaine. Quand on regarde Manchester United, on ne voit pas ça. Il n'y a personne là-bas qui performe en ce moment, c'est une pensée tellement désespérante."